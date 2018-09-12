مصر السادس عالميًا في الدول الأكثر بؤسًا

12 سبتمبر 2018 - 09:27 م

ذكر استطلاع لمؤسسة "جالوب" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العالم في عام 2017 أصبح أكثر سلبية مما كان عليه العقد الماضي، حيث دخل في الاستطلاع الذي يقيم الدول الأقل سعادة في العالم 3 دول عربية من بينها مصر.

وتجري مؤسسة جالوب هذا الاستطلاع سنويًا، وقد شارك فيه أشخاص من 146 دولة حول العالم، وفقًا لصحيفة "لينتا" الروسية.

وقد وجهت المؤسسة أسئلة للأشخاص الذين شملهم الاستطلاع عما إذا كانو عانوا من القلق أو التوتر أو الألم الجسدي، أو الحزن أو الغضب في اليوم السابق؟.

وأوضح الاستطلاع أن 38% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم عانوا من القلق، و37% من الضغط، و 31% من الألم الجسدي و23% من الحزن، بينما 20% من الغضب.

وأصبحت دولة أفريقيا الوسطى- بحسب الاستطلاع- هي أكثر دولة بؤسًا في العالم، حيث يعاني 76% من المستطلعين بها من الألم الجسدي، و74% من القلق، حيث أشار إلى أن ذلك المعدل هو الأعلى خلال الـ10 سنوات الماضية.

وفي المركز الثاني جاء العراق، الذي يدخل باستمرار ضمن أكثر 5 دول تعاسة في العالم منذ عام 2008، ويليها في المركز الثاني جنوب السودان، ثم تشاد، وسيراليون.

وجاءت مصر في المركز السادس، وتليها إيران في المركز السابع، ثم النيجر، وفلسطين، في المركز التاسع، ثم ليبريا ومدغشقر وأوغاندا.