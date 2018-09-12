أمير سعد
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن وجود الدوري السعودي في المركز السادس عالميًا من حيث القيمة التسويقية، وذلك حسب التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الدوري السعودي يصنف السادس عالمياً في القيمة السوقية للإنتقالات .. حسب تقرير رسمي من فيفا».
الدوري السعودي???? يصنف السادس عالمياً في القيمة السوقية للإنتقالات .. حسب تقرير رسمي من فيفا?? .. pic.twitter.com/OuppFUaIh4
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 12 سبتمبر 2018
فجر04:18 ص
فجر
04:18
شروق
05:42
ظهر
11:56
عصر
15:28
مغرب
18:10
عشاء
19:40