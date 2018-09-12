معلومات جديدة عن المتهم بذبح أبنائه بالشروق

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كشف أحد أهالي قرية المتهم بذبح أبنائه بالشروق، عن تفاصيل جديدة حول المتهم ، مشيرا الى انه كان مسالم وطيب ومرح قبل ارتكابه جريمة قتل سابقة .

وقال احد الاهالي الذي رفض ذكر اسمه، في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع علي قناة "النهار وان":" إن المتهم من قرية شاعر السيرة الهلالية جابر أبو حسين".

وأضاف:"المتهم حُكم عليه بالإعدام قبل الثورة في قضية القتل الأولى، وأن قريته بالكامل كانت على علم أنه تم إعدامه.

وتابع  :"أهله استقبلوه في القرية بعد هربه ولكنهم لم يكونوا على علم بجريمته"، موضحا : "لولا الإعلام مكناش عرفنا أنه عايش".

واضاف : "المتهم من أسرة بسيطة وغلبانة ومحترمة، وكان إنسان مسالم وطيب ومرح قبل جريمة القتل الأولى، إلى أن ذبح صديقه الذي أكل معه عيش وملح".


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