» قورة: هذا موعد عودة "الأبراشي" للشاشة

كشف الإعلامي عمرو قورة، عن موعد عودة الاعلامي وائل الابراشي على الشاشة مرة اخرى بعد انقطاعه المفاجئ على مدار الايام الماضية، موضحا ان العودة ستكون خلال ايام.

وقال "قورة" عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" ان عودة الإعلامي وائل الإبراشي لبرنامجه "العاشرة مساء"، على شاشة دريم، خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك بعدما أكد رجل الأعمال أحمد بهجت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن أنه سيكون هناك مشاركة لقناة دريم مع بعض جهات من الدولة فى المجموعة، موضحًا أن الإعلامى وائل الإبراشى سيعود للبث مرة أخرى، ومن المتوقع أن يكون خلال الأسبوع المقبل.