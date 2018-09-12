"جامعة 6 أكتوبر" عن سما المصري: "مزقوقة علينا"

علق الدكتور إسماعيل إبراهيم، المشرف على قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، على تصريحات الفنانة سما المصري حول تقدمها للعمل كمعيدة في كلية الإعلام، قائلا:" انها دخلت الجامعة على اساس انها ولية امر وليس للتقديم من اجل التدريس كما تردد".
وقال "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار وان":" سما المصري لم تقدم طلبًا للعمل كمعيدة أو عضو لهيئة التدريس؛ لأنها تعلم أن شروط هذه الوظيفة لا تتوافر فيها".
وتابع:" بعض المعادين للجامعة زقوها علينا "، موضحا :سما المصري ذهبت إلى كلية الإعلام لتنفذ سيناريو كتب لها وتم إعداده وإخراجه من قبل جهة غير معروفة".
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