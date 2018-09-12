  • الأربعاء 12 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:29 م
بحث متقدم
الفنانة سما المصري

"جامعة 6 أكتوبر" عن سما المصري: "مزقوقة علينا"

منفذ مذبحة الشروق

معلومات جديدة عن المتهم بذبح أبنائه بالشروق

الضباط الملتحين

أين اختفى "الضباط الملتحون"؟

أرشيفية

مصر السادس عالميًا في الدول الأكثر بؤسًا

محمد البلتاجي

هل يُحقق البرلمان أمنية «محمد البلتاجي»؟

ستورمي دانيلز وترامب

بعد أيام.. الكشف عن التاريخ الجنسى لـ"ترامب"

الرئيس الفرنسي ماكرون

فرنسا توجه انتقادات لمصر بشأن «أحكام رابعة»

أرشيفية

جدل بشأن منح الموظفين معاشًا 80% من قيمة آخر راتب

مجلس النواب

سر رفض «السيسي» لقانون «التجارب السريرية»

اشرف مروان

لهذه الأسباب.. فيلم «أشرف مروان» فاشل

"جامعة 6 أكتوبر" عن سما المصري: "مزقوقة علينا"

آخر الأخبار

الفنانة سما المصري
الفنانة سما المصري

أخبار متعلقة
#

«سما المصري»: تقدمت بطلب للعودة كمعيدة بكلية الإعلام

#

شاهد.. اتهام سما المصرى بالشذوذ الجنسى

#

سما المصري تفاجيء الغيطي بتصريح لا يصدق عن "صلاح"

#

سما المصري: هذه حقيقة زواجي من مسئول كبير بالأهلي

علق الدكتور إسماعيل إبراهيم، المشرف على قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، على تصريحات الفنانة سما المصري حول تقدمها للعمل كمعيدة في كلية الإعلام، قائلا:" انها دخلت الجامعة على اساس انها ولية امر وليس للتقديم من اجل التدريس كما تردد".

وقال  "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار وان":"  سما المصري لم تقدم طلبًا للعمل كمعيدة أو عضو لهيئة التدريس؛ لأنها تعلم أن شروط هذه الوظيفة لا تتوافر فيها".

وتابع:" بعض المعادين للجامعة زقوها علينا "، موضحا :سما المصري ذهبت إلى كلية الإعلام لتنفذ سيناريو كتب لها وتم إعداده وإخراجه من قبل جهة غير معروفة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟ (10/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» قورة: هذا موعد عودة "الأبراشي" للشاشة
» تعرف على الفائز بجائزة الأفضل في الدوري التركي
» «صلاح» يدعم «تريزيجيه» قبل بداية حفل الأفضل بتركيا
» سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء
» انطلاق نموذج محاكاة الأمم المتحدة بجامعة القاهرة غدًا
» بالصور.. «تريزيجيه» يصل لحفل أفضل لاعب في تركيا
» السيول تدمر 33 قرية وآلاف الأفدنة الزراعية بالسودان
» «تورتة» تفضح استغلال اتحاد الكرة لـ«صلاح»
» موعد تسليم بطاقات حضور المباريات لجماهير الأهلي
» مفاجأة حول استقالة علاء ميهوب من الأهلي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية