طليقة مذيع إخواني: هذا ما فعلوه بابني الصغير رغما عني

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منذر عليوة

كشفت رنا الرفاعي - طليقة مذيع قناة الشرق منذر عليوة - تفاصيل خطف ابنها من مدرسته وتسفيره إلى تركيا دون أن تعرف عنه شيء .

وأضافت "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن آخر أمر علمت به أنه تم سحب الملف التعليمي لابنها من المدرسة، مشيرة إلى أنها لم تتواصل مع ابنها منذ 4 أشهر.

وذكرت "الرفاعي"، أنها حصلت على حكم قضائى بضم الولاية التعليمية لها، بعد اختطاف نجلها وتسفيره إلى تركيا، متابعة "جدته خدت ابني وسافرت لتركيا، عند والده".

ونوهت إلى أنها علمت بأن مشرفي المدرسة التي كان يدرس بها ابنها، تعاونوا مع جدته وسهلوا عملية خطفه.


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