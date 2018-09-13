جثة و 27 سرنجة وقطع شرايين يثيرون الغموض في الإسكندرية

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أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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انتحار شاب الإسكندرية

كشفت تحريات المباحث عن انتحار شاب داخل إحدى الشقق المستأجرة بمنطقة أكتوبر بمحافظة الإسكندرية ، بعد العثور على جثته وسط 27 سرنجة بها مواد يشتبه أنها مخدرة .

تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغا من "م.ع.ح" 54 عاما، حارس عقار بمنطقة 6 أكتوبر شاطئ النخيل باكتشافه وجود جثة شخص داخل شقه بالطابق الثالث بالعقار حراسته.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة أول العامرية إلى موقع الحادث.

تبين من التحريات وجود جثة "م.ف.ع" 22 عاما، طالب، مسجى على ظهره داخل حوض الاستحمام "البانيو" بحمام الشقة محل البلاغ يرتدي "تي شيرت" وشورت.

وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي بشرايين اليد اليسرى وجروح متعددة باليد اليمنى.

وعُثر بجوار الجثة على 17 سرنجة داخلها مادة غير معلومة يشتبه في كونها لمادة مخدرة، و10 فوارغ سرنجات مُستخدمة، وفارغ علبة لعقار كالهيبارين، وشريط لعقار الأسبوسيد يحوي 8 أقراص و2 فارغ شريط لعقار الزولام المنوم وكوب زجاجي مهشم ومتعلقاته الشخصية.

وتبين أن جميع منافذ الشقة سليمة ومحتوياتها مُرتبة.

وبسؤال حارس العقار أفاد باستئجار الشاب الشقة محل البلاغ لمدة يومين وأثناء قيامه بالطرق على باب الشقة أكثر من مرة لاستلامها لم يستجب له فقام بفتح الباب بنسخة المفاتيح الاحتياطية وبالدلوف للشقة وجده بالحالة التي عُثر عليها.

تحرر المحضر إداري قسم شرطة أول العامرية، وأمرت النيابة العامة بندب قسم الأدلة الجنائية واستدعاء أسرته لسؤالهم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.


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