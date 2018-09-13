الهجوم على مطرب شهير بسبب إهانته لجمهوره

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أول رد لـ"المأذون الفرفوش" على الهجوم الذي لاحقه

محمود العسيلي

تعرض المطرب محمود العسيلي لموجة شديدة من الهجوم بعد سخريته من الشعراء والملحنين المتابعين لصفحته .

وقال العسيلي في تدوينة عبر صفحته بـ"تويتر" : "الإخوة اللي عايزين يبقوا ملحنين أو شعراء اللي بيبعتوا على الواتس الآب الخاص ويكلمك فجأة على أنه متربي معاك وإنكو كنتوا مع بعض في المدرسة ويبعتلك... من الأغاني وسبحان الله كلهم الجو بتاعك ولايقين عليك وباعتهملك مخصوص.. بلوك مع جزيل الشكر".

و نشر العسيلي تدوينة أخرى بعد حملة الهجوم الشرسة التي تعرض لها قائلًا: "بالنسبة للهجوم الرهيب.. للتويتة السابقة.. والناس اللي بتسخن على اَي حاجة.. كل اللي أقصده، هو غزو الخصوصية على نمرة تليفوني الشخصية.. شكرًا"




أول رد من العسيلي بعد الهجوم عليه بسبب سخريته من المواهب الشابة
أول رد من العسيلي بعد الهجوم عليه بسبب سخريته من المواهب الشابة


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