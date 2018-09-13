  • الخميس 13 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:53 ص
بحث متقدم
السعيد

شرط "أجيرى" لمشاركة "السعيد" مع الفراعنة

تطور جديد.."ابن عم بشار" يرفض تنفيذ أوامره

تطور جديد.. ابن عم بشار يرفض تنفيذ أوامره

الدولار

تعرف على البنوك الأعلى سعراً للدولار

العسيلي

الهجوم على مطرب شهير بسبب إهانته لجمهوره

أرشيفية

جثة و 27 سرنجة وقطع شرايين يثيرون الغموض في الإسكندرية

المتهم كرم

عشيق ضحية مذبحة الشروق يكشف مفاجأة مدوية

حلا شيحة

حلا شيحة تفاجيء متابعيها بتصرف غير مفهوم بخصوص الحجاب

منذر ونجله و زوجته

طليقة مذيع إخواني: هذا ما فعلوه بابني الصغير رغما عني

الفنانة سما المصري

"جامعة 6 أكتوبر" عن سما المصري: "مزقوقة علينا"

منفذ مذبحة الشروق

معلومات جديدة عن المتهم بذبح أبنائه بالشروق

تعرف على البنوك الأعلى سعراً للدولار

مال وأعمال

الدولار
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعرف على أعلى البنوك سعرًا للدولار

#

تعرف على البنوك الأعلى سعراً للدولار

#

تعرف على أعلى البنوك سعراً للدولار

#

تعرف على البنوك الأعلى سعراً للدولار

الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 سبتمبر.

البيع                  الشراء

 17.79         17.89 بنك مصر

 17.78         17.88 البنك الأهلي المصري

 17.86         17.96 بنك القاهرة

 17.85         17.95 بنك الإسكندرية

 17.86         17.96 البنك التجاري الدولي CIB

 17.85         17.95 البنك العربي الأفريقي

 17.85         17.97 البنك المركزى المصرى

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟ (10/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حكام ختام مباريات الجولة السادسة
» تعرف علي حالة الطقس اليوم
» كشف بحثي يمثل أملًا كبيرًا لمرضى الاكتئاب
» شاهد .. أقدم هاشتاج في التاريخ عمره 73 ألف سنة
» ماذا وجدوا في "قرية الموتى" بالعياط؟
» الشرطة البريطانية تحاسب على حوادث "جرح المشاعر"
» فيلم مصري ينافس على جائزة الأوسكار
» طفل ينجو من الموت بطريقة وصفها الأطباء بـ"المعجزة"
» رقم مبيعات أسطوري للكتاب الذي يفضح ترامب في أول يوم طرحه
» قورة: هذا موعد عودة "الأبراشي" للشاشة
» تعرف على الفائز بجائزة الأفضل في الدوري التركي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية