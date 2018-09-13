تعرف على البنوك الأعلى سعراً للدولار

13 سبتمبر 2018 - 09:09 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13 سبتمبر.

البيع الشراء

17.79 17.89 بنك مصر

17.78 17.88 البنك الأهلي المصري

17.86 17.96 بنك القاهرة

17.85 17.95 بنك الإسكندرية

17.86 17.96 البنك التجاري الدولي CIB

17.85 17.95 البنك العربي الأفريقي

17.85 17.97 البنك المركزى المصرى

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.