» تعرف علي حالة الطقس اليوم

13 سبتمبر 2018 - 09:11 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 13 سبتمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية ومناطق من جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 24 33

الإسكندرية 24 30

بلطيم 25 31

مطروح 25 30

السلوم 19 29

سيوة 22 35

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

العريش 20 31

رفح 20 31

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 34

رأس سدر 24 33

نخل 17 33

نويبع 26 35

طابا 23 33

كاترين 19 33

الطور 24 32

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 37

المنيا 23 34

أسيوط 22 35

سوهاج 24 36

قنا 25 38

الأقصر 24 39

أسوان 26 40

أبوسمبل 27 38

الوادي الجديد 23 37

شلاتين 28 36

أبو رماد 29 35

رأس حدربة 29 34

حلايب 30 34