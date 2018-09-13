  • الخميس 13 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:53 ص
بحث متقدم
السعيد

شرط "أجيرى" لمشاركة "السعيد" مع الفراعنة

تطور جديد.."ابن عم بشار" يرفض تنفيذ أوامره

تطور جديد.. ابن عم بشار يرفض تنفيذ أوامره

الدولار

تعرف على البنوك الأعلى سعراً للدولار

العسيلي

الهجوم على مطرب شهير بسبب إهانته لجمهوره

أرشيفية

جثة و 27 سرنجة وقطع شرايين يثيرون الغموض في الإسكندرية

المتهم كرم

عشيق ضحية مذبحة الشروق يكشف مفاجأة مدوية

حلا شيحة

حلا شيحة تفاجيء متابعيها بتصرف غير مفهوم بخصوص الحجاب

منذر ونجله و زوجته

طليقة مذيع إخواني: هذا ما فعلوه بابني الصغير رغما عني

الفنانة سما المصري

"جامعة 6 أكتوبر" عن سما المصري: "مزقوقة علينا"

منفذ مذبحة الشروق

معلومات جديدة عن المتهم بذبح أبنائه بالشروق

تعرف علي حالة الطقس اليوم

آخر الأخبار

الطقس
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعرف على درجات الحرارة اليوم

#

"الأرصاد" تحذر من طقس اليوم

#

ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة

#

طقس اليوم حار والعظمى تسجل 32 درجة

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 13 سبتمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية ومناطق من جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 24 33

الإسكندرية 24 30

بلطيم 25 31

مطروح 25 30

السلوم 19 29

سيوة 22 35

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

العريش 20 31

رفح 20 31

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 34

رأس سدر 24 33

نخل 17 33

نويبع 26 35

طابا 23 33

كاترين 19 33

الطور 24 32

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 37

المنيا 23 34

أسيوط 22 35

سوهاج 24 36

قنا 25 38

الأقصر 24 39

أسوان 26 40

أبوسمبل 27 38

الوادي الجديد 23 37

شلاتين 28 36

أبو رماد 29 35

رأس حدربة 29 34

حلايب 30 34


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟ (10/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حكام ختام مباريات الجولة السادسة
» تعرف علي حالة الطقس اليوم
» كشف بحثي يمثل أملًا كبيرًا لمرضى الاكتئاب
» شاهد .. أقدم هاشتاج في التاريخ عمره 73 ألف سنة
» ماذا وجدوا في "قرية الموتى" بالعياط؟
» الشرطة البريطانية تحاسب على حوادث "جرح المشاعر"
» فيلم مصري ينافس على جائزة الأوسكار
» طفل ينجو من الموت بطريقة وصفها الأطباء بـ"المعجزة"
» رقم مبيعات أسطوري للكتاب الذي يفضح ترامب في أول يوم طرحه
» قورة: هذا موعد عودة "الأبراشي" للشاشة
» تعرف على الفائز بجائزة الأفضل في الدوري التركي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية