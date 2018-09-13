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شرط "أجيرى" لمشاركة "السعيد" مع الفراعنة

الرياضة

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الزمالك

انبى

ختام

صباحي

أكد خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لم يمانع من مشاركة اللاعب عبد الله السعيد نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف أهلي جدة السعودي لكن هذه المشاركة مرتبطة بشرط.

وأشار أجيري أنه لا بد من مشاركته مع فريقه الحالي بشكل أساسي ومستمر وظهوره بمستوى طيب حتى يفرض نفسه على الجهاز الفني والمنتخب، خاصة أن طريقة 4-3-3 لا تحتاج اللاعب، وحال ضمه عليه التأقلم على الأداء من خلالها.

ومن المقرر أن ينطلق يوم 8 أكتوبر المقبل لقاءاته، ويتخلله مباراتان أمام سوازيلاند فى التصفيات الأفريقية.

كان المنتخب الوطنى فاز على النيجر 6-0 فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.

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