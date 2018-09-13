» تعرف على حكام ختام مباريات الجولة السادسة

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أسندت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، إدارة مباراة الإسماعيلي وإنبي فى إطار مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى للحكم محمد الصباحي ويعاونه هاني عبد الفتاح ووائل شعبان، ولطفي شعبان حكماً رابعاً، وكل من أحمد حمدي وحسن السندبيسي حكماً خامساً.

فيما يدير مباراة الزمالك وطلائع الجيش تحكيمًا، محمد الحنفي ويعاونه تحسن أبو السادات ويوسف البساطي، وأشرف مسعد حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي وسعيد حمزة حكماً خامساً.

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