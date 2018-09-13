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ممثلة إباحية تتوعد ترامب بكشف تفاصيل علاقتهما

عرب وعالم

ستورمى دانيالز
ترامب وستورمى دانيالز - ممثلة الأفلام الإباحية

متابعات- محمد الخرو

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ترامب

ممثلة

أفلام إباحية

ستيفاني كليفورد

ديسكلوجر

توعدت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكشف أدق التفاصيل حول معاركها القانونية الجارية معه عقب تأكيدها أنها كانت على علاقة عابرة به قبل نحو عقد.

وقالت دانيالز 39 عامًا واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد لشبكة "إيه.بي.سي" إن شركة سانت مارتنز برس التابعة لدار ماكميلان للنشر ستطرح كتابها "الكشف الكامل" فل ديسكلوجر في الأسواق يوم الثاني من أكتوبر.

ونفى ترامب إقامة علاقة مع دانيالز.

وقالت دانيالز إنها كتبت عن عملها وعن مقاضاة ترامب. وتستهدف الدعوى القضائية التي أقامتها إبطال اتفاق لعدم إفشاء الأسرار وقعت عليه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 يلزمها بالصمت بشأن ما وصفتها بأنها علاقة "حميمية" جمعتها بترامب.

وزعمت في الدعوى، التي أقيمت في مارس آذار في لوس انجليس أن اتفاق عدم إفشاء الأسرار باطل وإنها حرة في مناقشة علاقتها بترامب علنا لأنه لم يوقع على الاتفاق قط.

وأقر مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب بالذنب بتهمة انتهاك القانون الاتحادي بعد أن دفع لدانيالز 130 ألف دولار لعدم كشف معلومات ستضر بترامب.

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