تطور جديد.."ابن عم بشار" يرفض تنفيذ أوامره

13 سبتمبر 2018 - 09:39 ص

ما زال تحرك قوات النظام السوري على الأراضي السورية مرتهنًا بالأوامر الروسية، والتي صارت حقيقة وواقعًا على الأراضي السورية.

الإعلامي والكاتب السوري محيي الدين اللاذقاني أكد أن انسحاب قوات من يسمونه "النمر" من ريف حماة الشمالي عكس خيبة الإيرانيين بهجوم شامل على إدلب وحقيقة أن ما تبقى من قوات النظام لا تتحرك إلا بالأوامر الروسية.

وكشف على حسابه على "تويتر" عن أنه في الأسبوع الماضي رفض قائد الفرقة 11 مدرعات "ابن عم بشار" تنفيذ أوامره بتعديلات بقيادة الفرقة، ما يؤكد أن بشار لا سلطة له عليها.

من جانبه قال محمد مصطفي علوش رئيس وفد المعارضة السورية أن تطورات وأحداث مهمة حدثت خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم توجيه تهمة رسمية لنظام الأسد وحزب الله بقتل الحريري بعد تحقيق دام 13 سنة.

كما تم إعلان تورّط الأسد باستخدام الكيماوي 3 مرات عبر المحاكم الدولية، بالإضافة إلي ثبوت تورط نظام الأسد بتفجيرات الريحانية عام 2013.

كما تقرر دخول وسائل إعلام عالمية إلى الشمال لتغطية الفعاليات.