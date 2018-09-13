» "أبل" تكشف النقاب عن أحدث أجهزتها

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وكالات- الدويني فولي

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كشفت شركة أبل النقاب عن 3 هواتف جديدة تتمتع بخصائص مميزة، ويعد أحدهما الأكبر من بين سلسلة هواتفها الذكية.

وبينما يتمتع جهاز "آيفون اكس اس ماكس" الجديد بشاشة يبلغ حجمها 6.5 بوصة، حافظ الهاتف الآخر "آيفون اكس اس" على شاشة بحجم 5.8 بوصة.

ويأتي جهاز "آيفون اكس ار" بشاشة يبلغ حجمها 6.1 بوصة، لكن خصائصه أقل بالمقارنة مع الهاتفين الآخرين.

وتقول أبل إنها أدخلت تعزيزات على خاصة التعرف على الوجه، لتعمل بشكل أسرع مما سبق.

وكشفت الشركة أيضا عن الإصدار الجديدة من سلسلة ساعاتها الذكية "ووتش 4"، وهي تتمتع بتصميم مبتكر وخصائص جديدة لمتابعة صحة مستخدميها.

وكانت ثمة مخاوف من أن السعر المرتفع للهاتف الذي أصدرته الشركة العام الماضي، آيفون X ، سيحد من مبيعاتها.

لكن أبل قالت إنه كان أكثر شعبية من هاتف آيفون 8، كما أن شركات معنية بأبحاث السوق أشارت إلى أنه تفوق في المبيعات بالمقارنة مع أجهزة جديدة أنتجتها شركات منافسة.

وقد ساعد ذلك أبل على أن تصبح أكبر شركة في العالم بقيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار.

لكن شركة هاواي الصينية تمكنت من التفوق من ناحية حصتها في سوق أجهزة الهواتف الذكية بشكل عام خلال الفترة من أبريل، إذ جاءت أبل في المركز الثالث.


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