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في جنوب إفريقيا

اكتشاف أقدم رسمة خطها الإنسان على صخرة

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أقدم رسمة علي صخرة
أقدم رسمة علي صخرة

وكالات- الدويني فولي

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اكتشف العلماء أقدم رسمة خطها الإنسان على صخرة صغيرة جداً في جنوب إفريقيا.

ويبلغ عمر هذه الرسمة نحو 73 ألف سنة، وتظهر فيها خطوط متقاطعة على الحجر بصبغة حمراء من أكسيد الحديد.

واكتشف العلماء هذه الرسمة - التي يقول البعض إنها تشبه الهاشتاغ- في كهف بلومبوس على الساحل الجنوبي لجنوب أفريقيا.

ويشير البحث الذي نشرت نتائجه في دورية "نيتشر" العلمية إن هذه الخطوط على الحجر تمثل أول رسم تجريدي مكتشف، على الرغم من اكتشاف العلماء لنقوش في حفريات تعود لفترة زمنية أقدم.

وأوضح البحث أن الفنان القديم استخدم أداة تشبه "قلم التلوين" لنقش رسمه على الحجر.

وقد استخدم البشر الصبغة الطينية التي تحتوي على أكسيد الحديد على مدى ما لايقل على 285 ألف سنة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن عالم الآثار كريستوفر هينشيلود، قوله إنه "من المحتمل أن الرسم كان أكثر تعقيدا في شكله الكامل".

وأضاف أن "النهاية المفاجئة لجميع الخطوط تشير إلى أن الرسم امتد على مساحة أكبر".

ويعمل هينشيلود الذي قاد فريق البحث في جامعة بيرجن النرويجية وجامعة وبتواترسراند في جنوب إفريقيا.

وأكمل متحدثا للوكالة نفسها أنه على الرغم من أن فريق البحث يتردد في تسمية هذا النقش فناً "إلا أنه من المؤكد أنه يحمل بعض المعنى لصانعه".

عثر العلماء على عدد كبير جدا من القطع الأثرية الأخرى في كهف بلمبوس الذي يبعد 300 كلم، شرق كيب تاون

وقد عثر على عدد كبير جدا من القطع الأثرية الأخرى في كهف بلمبوس الذي يبعد 300 كلم، شرق كيب تاون، من بينها خرز مغطى بصبغة طينية حمراء، وقطع أخرى نقشت بالصبغة ذاتها فضلا عن عدة تلوين يعود تاريخها إلى نحو 100 ألف سنة.

والإنسان العاقل الحديث، المعروف باسم "هومو سابين" ظهر منذ أكثر من 315 ألف سنة في ما تعرف اليوم بقارة "إفريقيا"


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