«تركى آل الشيخ» يستغيث بـ «السيسى»

13 سبتمبر 2018 - 09:49 ص

طالب المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادى براميدز، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل الفورى لإنقاذ ناديه من الظلم التحكمى الذى يتعرض له خلال مسابقة الدورى الممتاز من جانب الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وأبدى تركى آل الشيخ عن غضبه الشديد من مستوى التحكيم خلال المباراة التي جمعت فريقي بيراميدز والجونة، والتى انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، بالجولة السادسة من الدورى المصرى.

وتابع: «نادي بيراميدز يتعرض للكثير من المؤامرات خاصة من الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طريق تعيين العديد من الحكام دون المستوى لمباريات بيراميدز بالدوري».

وواصل: «طفح الكيل بي من التحكيم المصري، الحكام يتعمدون إيقاف مسيرة بيراميدز بالدوري».