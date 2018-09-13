شاهد.. سر انفعال إعلامية على الهواء

13 سبتمبر 2018 - 09:52 ص

انفعلت الإعلامية دعاء فاروق، على الهواء بسبب الهجوم الذي تعرض له رجل وزوجته في أحد أتوبيسات النقل العام.

وقالت " فاروق" من خلال برنامج "اسأل مع دعاء" المذاع علي فضائية "النهار"، إن زوجة هذا الرجل تعمل طبيبة ويستمر عملها لمدة 12 ساعة، وخلال استقلالها لأتوبيس النقل العام مع زوجها غلبها النعاس علي كتفه.

وأضافت "فاروق"، أنه كان يجلس خلفهم عجوز بلحية، فقام بضرب زوجة الرجل في ظهرها اعتراضًا على هذا المنظر، فنشبت مشادة كلامية بين الزوج والعجوز.

وأوضحت " فاروق"، أن زوج السيدة قرر تحرير محضر ضد العجوز، فقام الركاب بتهريب الأخير، لافتة إلى أن الزوج كتب منشورًا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يدافع فيه عن زوجته بالرغم من أنها لم ترتكب أي خطأ.

وعلقت "فاروق" على هذه الواقعة قائلة: "واصلين لمرحلة من البؤس مش قادرة استوعبها، الناس اللي بتبقي فاكرة نفسها هيئة الأمر بالمعروف، هما أصلا عبارة عن صورة متمثلة للمنكر ذاته، أنت أما ضربتها في ضهرها أنت كده متحرش وكلك فحش".

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