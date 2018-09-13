» التشكيل المتوقع للزمالك أمام «الطلائع»

13 سبتمبر 2018 - 09:54 ص

يستضيف الفريق الأول بنادى الزمالك نظيره طلائع الجيش، فى التاسعة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة فى إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من

محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى

فى خط الدفاع: محمود علاء - حمدي الونش - حازم إمام- بهاء مجدي.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد إبراهيم - أوباما - إبراهيم حسن

خط الهجوم: وكاسونجو