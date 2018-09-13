الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ "حوريا" الغينى

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الاهلى

دورى ابطال

باتريس كارتيرون

يختتم الفريق الأول بالنادى الأهلى تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب 28 سبتمبر استعدادًا للمباراة المهمة غدًا الجمعة، أمام مضيفه "حوريا كوناكري" الغيني، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى الرتوش الأخيرة على الخطة وطريقة اللعب التى سيواجه بها المنافس.

وحرص الجهاز الفنى على التدريب على ملعب اللقاء من أجل أن يتأقلم اللاعبون على أجواء الملعب الذي سيستضيف المباراة، خاصة أن الملاعب في أفريقيا دائمًا ما تسبب متاعب للفرق المصرية.

وكان الفريق قد أدى مرانه الأول في غينيا أمس الأول الثلاثاء بعد رحلة شاقة على متن طائرة خاصة مرت انطلقت صباح أمس الأول من مطار القاهرة مرورًا بفترة ترانزيت بالدار البيضاء قبل الوصول إلى العاصمة كوناكري.

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