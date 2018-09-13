"ساويرس" يوجه رسالة لـ"الزعيم"

13 سبتمبر 2018 - 10:06 ص

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على صورة للزعيم عادل إمام نشرها ابنه "محمد أمام" أثناء حفلة زفافه والذي أقيم منذ أيام.

وقال "ساويرس" في تغريدة بـ"تويتر": "الزعيم أبونا كلنا، شخصية عظيمة وحاجة كده أحلى من السكر والشربات".

وتابع: "ربنا يديله الصحة ويسعده زى ما أسعدنا، مستنيه فى الجونة بفارغ الصبر!".

وكان محمد إمام نشر صورة تجمعه مع الزعيم في حفل زفافه والذي أقيم بالساحل الشمالي منذ أسبوع، معلقًا عليها بقوله: "أبويا ..الزعيم".