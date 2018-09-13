  • الخميس 13 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:39 م
بحث متقدم
ماهر لخاشقجي : متتعبش نفسك مع الإخوان

ماهر لخاشقجي : متتعبش نفسك مع الإخوان

زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي : أنت اتحبست جنائي"

زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي: "أنت اتحبست جنائي"

صلاح

"صلاح" يزين قائمة التشكيلة المثالية "FIFA 18"

خطيبة طالب الرحاب

مفاجأة.. خطيبة قتيل الرحاب عذراء

حريق خط الغاز

بالفيديو.. لحظة انفجار خط الغاز بشبرا الخيمة

تدريب

البحرية المصرية والباكستانية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط

ابراهيم

"إبراهيم" عن مبادرة التصالح: مسئولون مؤمنون بها

السعيد

شرط "أجيرى" لمشاركة "السعيد" مع الفراعنة

نبوءة سيد قطب بوصول "محفوظ" إلي العالمية

نبوءة سيد قطب بوصول "محفوظ" إلى العالمية

ارشيف

«تركى آل الشيخ» يستغيث بـ «السيسى»

"ساويرس" يوجه رسالة لـ"الزعيم"

آخر الأخبار

ساويرس
ساويرس

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

البيت الأبيض يكشف معلومة هامة عن زعيم كوريا الشمالية

#

شاهد .. رسالة مؤثرة من صلاح لمدربه السابق .. و رد المدرب

#

نجل الزعيم يوجه رسالة حب لـ"الهضبة"

#

الناصريون يفتحون النار على «ساويرس»

فوز

الزمالك

قطار

الطلائع

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على صورة للزعيم عادل إمام نشرها ابنه "محمد أمام" أثناء حفلة زفافه والذي أقيم منذ أيام.

وقال "ساويرس" في تغريدة بـ"تويتر": "الزعيم أبونا كلنا، شخصية عظيمة وحاجة كده أحلى من السكر والشربات".

وتابع: "ربنا يديله الصحة ويسعده زى ما أسعدنا، مستنيه فى الجونة بفارغ الصبر!".

وكان محمد إمام نشر صورة تجمعه مع الزعيم في حفل زفافه والذي أقيم بالساحل الشمالي منذ أسبوع، معلقًا عليها بقوله: "أبويا ..الزعيم".




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟ (10/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. إطلالة ساحرة لـ"إيفانكا ترامب" بالبيت الأبيض
» السم يهدد حياة فنانة شهيرة
» بدافع الانتقام... سائق يدهس 55 شخصا في الصين
» "تريزيجيه" يخسر جائزة أفضل لاعب
» تقرير مسرب يكشف تحرش قساوسة بآلاف الأطفال
» "أبل" تكشف النقاب عن أحدث أجهزتها
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام «الطلائع»
» لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب بالجيزة
» تعرف على حكام ختام مباريات الجولة السادسة
» تعرف علي حالة الطقس اليوم
» كشف بحثي يمثل أملًا كبيرًا لمرضى الاكتئاب

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية