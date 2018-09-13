بكري يهاجم المرزوقي ويسبه بـ "لفظ خارج"

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فض رابعة

المرزوقى

بكري

خادم فرنسا

وقف الإعدامات

شن النائب البرلمانى مصطفى بكرى هجومًا على الرئيس التونسى السابق، منصف المرزوقي، ووصفه بأنه "خادم لفرنسا".

وأضاف فى سلسلة تدوينات على حسابه على "تويتر" أن المرزوقى  "ارتهن نفسه خادمًا لفرنسا"، رافضًا تصريحاته بشأن الأحكام الصادرة فى قضية فض اعتصام رابعة العدوية، معتبرًا  أن الشعب التونسى  لا يمكن أن يقبل بهذا التطاول فى حق مصر، بحسب قوله.

كما وصف المرزوقى بأنه واحد من نشطاء حقوق الإنسان ارتهن نفسه خادمًا لفرنسا قبل أن يصير رئيسًا فى الزمن الغابر، المرزوقى رئيس تونس السابق لا يكف عن التطاول على مصر وعلى القيادة المصرية التى أسقطت رفاقه الإخوان.

وأضاف بكرى أن المرزوقى اتهم القضاء النزيه بأنه يصدر أحكاما تعبر عن إرهاب الدولة ويتطاول عليه ويزعم أن أحكامه هدفها بث الرعب، وينسى أن الرئيس السيسى جاء بانتخابات حرة بنسبة تزيد على الـ97%، هذا "الجاهل" يتهم قضاة مصر بأنهم خدم الاستبداد، قضاة مصر ليسوا عبيدا للأجانب ولم يقفوا ضد أوطانهم.

وأشار بكرى فى تدويناته أنه واجه المرزوقى قبل 14 عامًا قائلا: جرت بينى وبينك مقابلة منذ أكثر من 14 عامًا فى برنامج الاتجاه المعاكس، لقد قلتلك إنك عميل ترتزق من فرنسا وتقيم على أرضها لتعادى بلادك.

يذكر أن  المرزوقي، كان قد وجه الثلاثاء الماضى نداء، حيث اعتبره "نداء" إلى "كل مواطن ومواطنة من الخليج إلى المحيط"، قائلا عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "شارك بإمضائك فى الحملة العربية والدولية ضد موجة الإعدامات المرتقبة فى مصر فى حق سجناء سياسيين".

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