غلق كوبرى 15 مايو لمدة 3 أيام

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صيانة

اكتوبر

مرور الجيزة

الخدمات المرورية

حالة المرور

تبدأ الإدارة العامة لمرور الجيزة في غلق كوبرى 15 مايو جزئيًا لإصلاح العديد من الفواصل فى الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه محور 26 يوليو ومدينة 6 أكتوبر، لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وستكون الأعمال لإصلاح الفواصل التالفة بكوبرى 15 مايو فى الجانب الأيمن بالاتجاه القادم من محافظة القاهرة إلى مطلع مايو اتجاه مدينة 6 أكتوبر، على أن يتم البدء فى أعمال الإصلاح الساعة 12 مساءً وحتى يوم الأحد الساعة 6 صباحاً، وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة المرور لحين انتهاء تلك الأعمال


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