غلق كوبرى 15 مايو لمدة 3 أيام

13 سبتمبر 2018 - 10:07 ص

تبدأ الإدارة العامة لمرور الجيزة في غلق كوبرى 15 مايو جزئيًا لإصلاح العديد من الفواصل فى الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه محور 26 يوليو ومدينة 6 أكتوبر، لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وستكون الأعمال لإصلاح الفواصل التالفة بكوبرى 15 مايو فى الجانب الأيمن بالاتجاه القادم من محافظة القاهرة إلى مطلع مايو اتجاه مدينة 6 أكتوبر، على أن يتم البدء فى أعمال الإصلاح الساعة 12 مساءً وحتى يوم الأحد الساعة 6 صباحاً، وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة المرور لحين انتهاء تلك الأعمال