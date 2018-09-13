غلق كوبرى 15 مايو لمدة 3 أيام

أحمد الشربينى
تبدأ الإدارة العامة لمرور الجيزة في غلق كوبرى 15 مايو جزئيًا لإصلاح العديد من الفواصل فى الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه محور 26 يوليو ومدينة 6 أكتوبر، لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
وستكون الأعمال لإصلاح الفواصل التالفة بكوبرى 15 مايو فى الجانب الأيمن بالاتجاه القادم من محافظة القاهرة إلى مطلع مايو اتجاه مدينة 6 أكتوبر، على أن يتم البدء فى أعمال الإصلاح الساعة 12 مساءً وحتى يوم الأحد الساعة 6 صباحاً، وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة المرور لحين انتهاء تلك الأعمال
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