  • الخميس 13 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:39 م
بحث متقدم
زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي : أنت اتحبست جنائي"

زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي: "أنت اتحبست جنائي"

صلاح

"صلاح" يزين قائمة التشكيلة المثالية "FIFA 18"

خطيبة طالب الرحاب

مفاجأة.. خطيبة قتيل الرحاب عذراء

حريق خط الغاز

بالفيديو.. لحظة انفجار خط الغاز بشبرا الخيمة

تدريب

البحرية المصرية والباكستانية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط

ابراهيم

"إبراهيم" عن مبادرة التصالح: مسئولون مؤمنون بها

السعيد

شرط "أجيرى" لمشاركة "السعيد" مع الفراعنة

نبوءة سيد قطب بوصول "محفوظ" إلي العالمية

نبوءة سيد قطب بوصول "محفوظ" إلى العالمية

ارشيف

«تركى آل الشيخ» يستغيث بـ «السيسى»

بكري يهاجم المرزوقي ويسبه بـ "لفظ خارج"

بكري يهاجم المرزوقي ويسبه بـ "لفظ خارج"

معجزة إلهية تنقذ طفلا اخترق سيخ معدنى رأسه

الصفحة الأخيرة

رأس الطفل
رأس الطفل

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

شاهد.. تصرف غريب لدبور فقد رأسه

#

زوج السيدة التي رمت طفليها في البحر: معجزة إلهية أنقذت طفلي

#

بالفيديو.. معجزة إلهية تنقذ ركاب طائرة

#

بالفيديو.. معجزة إلهية تنقذ هذا الشاب

حماس

التخابر

محمد مرسي

التخابر مع حماس

قضية التخابر مع حماس

يتعافى طفل في العاشرة من عمره في المستشفى الذي نُقل إليه لاستخراج سيخ لحم من رأسه، وكان خافيير كانغهام سقط من أعلى شجرة ووقع على الأرض على سيخ لحم اخترق رأسه.

ولم يخترق السيخ المعدني "بأعجوبة" عينيه أو دماغه أو حبله الشوكي أو الأوعية الدموية الرئيسية.

وسقط كانغهام من بيت خشبي (عرزال) فوق شجرة من علو (1.2 متر) السبت الماضي، ثم نقل فوراً إلى المستشفى.

وقالت مستشفى كانساس لوسائل الإعلام المحلية إنه " من المتوقع أن يتعافى خافيير بشكل كامل".

ونجح فريق من أطباء جامعة كنساس في إزالة السيخ بعد عملية مجهدة استمرت عدة ساعات.

وكان خافيير يلعب في البيت الخشبي على الشجرة في منزله في هاريسونفيل في ولاية ميسوري عندما هاجمته الدبابير وبدأت بلدغه ليقع على الأرض ويخترق رأسه سيخ معدني طوله 30 سم.

ودخل نحو 16 سم من السيخ المعدني في جمجمة خافيير.

وقالت والدة خافيير، غابرييلا ميلر لصحيفة "كنساس سيتي ستار" إنها رأت إبنها يمشي نحو المنزل والسيخ في رأسه، مضيفة أن إبنها كان يصرخ قائلاً "إنني سأموت يا أمي، أنا أشعر بذلك".

ونقل خافيير إلى مستشفى محلي ثم نقل إلى مستشفى مدينة كانساس ثم نقل مرة أخرى لمستشفى جامعة كنساس حيث خضع هناك للعملية الجراحية.

وقال كوجي إبرسول، مدير قسم جراحة المخ والأعصاب في جامعة كانساس، لصحيفة "كنساس سيتي ستار" إن الطفل محظوظ لعدم تسبب السيخ المعدني الذي اخترق جمجمته، بأي أضرار لعينيه أوللأوعية الدموية أوللدماغ أو للحبل الشوكي".

وأضاف "كنت قلقاً خلال إزالتي السيخ من رأس خافيير خوفاً من التسبب بأي تلف للأوعية الدموية في عنق الفتى".

ووصف الدكتور إبرسول تعافي الطفل بأنه "معجزة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟ (10/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. إطلالة ساحرة لـ"إيفانكا ترامب" بالبيت الأبيض
» السم يهدد حياة فنانة شهيرة
» بدافع الانتقام... سائق يدهس 55 شخصا في الصين
» "تريزيجيه" يخسر جائزة أفضل لاعب
» تقرير مسرب يكشف تحرش قساوسة بآلاف الأطفال
» "أبل" تكشف النقاب عن أحدث أجهزتها
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام «الطلائع»
» لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب بالجيزة
» تعرف على حكام ختام مباريات الجولة السادسة
» تعرف علي حالة الطقس اليوم
» كشف بحثي يمثل أملًا كبيرًا لمرضى الاكتئاب

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية