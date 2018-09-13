  • الخميس 13 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:39 م
بحث متقدم
زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي : أنت اتحبست جنائي"

زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي: "أنت اتحبست جنائي"

صلاح

"صلاح" يزين قائمة التشكيلة المثالية "FIFA 18"

خطيبة طالب الرحاب

مفاجأة.. خطيبة قتيل الرحاب عذراء

حريق خط الغاز

بالفيديو.. لحظة انفجار خط الغاز بشبرا الخيمة

تدريب

البحرية المصرية والباكستانية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط

ابراهيم

"إبراهيم" عن مبادرة التصالح: مسئولون مؤمنون بها

السعيد

شرط "أجيرى" لمشاركة "السعيد" مع الفراعنة

نبوءة سيد قطب بوصول "محفوظ" إلي العالمية

نبوءة سيد قطب بوصول "محفوظ" إلى العالمية

ارشيف

«تركى آل الشيخ» يستغيث بـ «السيسى»

بكري يهاجم المرزوقي ويسبه بـ "لفظ خارج"

بكري يهاجم المرزوقي ويسبه بـ "لفظ خارج"

اليوم.. محاكمة مرسى بـ"التخابر مع حماس"

قضايا وحوادث

محاكمة مرسى
محاكمة مرسى

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

بدء محاكمة مرسي بالتخابر مع حماس

#

تأجيل محاكمة مرسي في "التخابر مع حماس"

#

اليوم.. محاكمة مرسى فى التخابر مع حماس

#

بدء محاكمة "مرسي" بـ"التخابر مع حماس"

تنظر اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، و20 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس".

وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟ (10/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. إطلالة ساحرة لـ"إيفانكا ترامب" بالبيت الأبيض
» السم يهدد حياة فنانة شهيرة
» بدافع الانتقام... سائق يدهس 55 شخصا في الصين
» "تريزيجيه" يخسر جائزة أفضل لاعب
» تقرير مسرب يكشف تحرش قساوسة بآلاف الأطفال
» "أبل" تكشف النقاب عن أحدث أجهزتها
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام «الطلائع»
» لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب بالجيزة
» تعرف على حكام ختام مباريات الجولة السادسة
» تعرف علي حالة الطقس اليوم
» كشف بحثي يمثل أملًا كبيرًا لمرضى الاكتئاب

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية