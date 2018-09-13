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موسى عن التحفظ على أموال الإخوان: تبرعات المصريين وردت لهم

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أحمد موسي
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن إجمالي ما تمت مصادرته من جماعة الإخوان 300 مليار جنيه بعد قرار لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات، بالتحفظ على أموال 1589 إخوانياً  و118 شركة و1133 جمعية أهلية و104 مدارس.

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المدارس التي تم التحفظ عليها تتراوح قيمتها الإجمالي ما بين 60 إلى 70 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة المستشفيات التي تم التحفظ عليها 120 مليار جنيه.

 ونوه الإعلامي، بأن أموال جماعة الإخوان هي أموال المصريين وردت إليهم لأنها جاءت عبر التبرعات موضحًا ذلك بما كان يحدث من تبرعات عبر صناديق النذور في المساجد والزوايا التي كانت تنادي بالتبرع لفلسطين وللمواطنين الفقراء.


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