"بيراميدز" يرفض صفقة بـ350 مليون جنيه

13 سبتمبر 2018 - 10:21 ص

رفض مسئولو بيراميدز صفقة صينية بمبلغ 17 مليون يورو ما يوازي 350 مليون جنيه لشراء كينو نجم منتخب البرازيل المحترف بين صفوف "بيراميدز".

وشدد مسئولو بيراميدز أن الإبقاء على كينو جاء للحفاظ على قوة الفريق، واستمرار المنافسة على درع الدورى، فضلاً عن إثراء المسابقة بلاعبين عالميين.

وأحرز كينو هدف التعادل لبيراميدز فى مرمى الجونة، بالمواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدورى العام.