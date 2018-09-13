  • الخميس 13 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:38 م
بحث متقدم
زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي : أنت اتحبست جنائي"

زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي: "أنت اتحبست جنائي"

صلاح

"صلاح" يزين قائمة التشكيلة المثالية "FIFA 18"

خطيبة طالب الرحاب

مفاجأة.. خطيبة قتيل الرحاب عذراء

حريق خط الغاز

بالفيديو.. لحظة انفجار خط الغاز بشبرا الخيمة

تدريب

البحرية المصرية والباكستانية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط

ابراهيم

"إبراهيم" عن مبادرة التصالح: مسئولون مؤمنون بها

السعيد

شرط "أجيرى" لمشاركة "السعيد" مع الفراعنة

نبوءة سيد قطب بوصول "محفوظ" إلي العالمية

نبوءة سيد قطب بوصول "محفوظ" إلى العالمية

ارشيف

«تركى آل الشيخ» يستغيث بـ «السيسى»

بكري يهاجم المرزوقي ويسبه بـ "لفظ خارج"

بكري يهاجم المرزوقي ويسبه بـ "لفظ خارج"

"بيراميدز" يرفض صفقة بـ350 مليون جنيه

الرياضة

كينو
كينو

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

سيدة تقاضى طليقها لدفع 2.5 مليون جنيه نفقة متعة

#

كوكاكولا تشتري سلسلة مقاهي كوستا

#

"البدلة" لـ"تامر حسنى" يحقق إيرادا خياليا

#

أول ظهور لنجوم الزمالك في تدريبات بيراميدز

مصرع

جريمة قتل

قتل مسن

مشرحة المستشفى العام

رفض مسئولو بيراميدز صفقة صينية بمبلغ 17 مليون يورو ما يوازي 350 مليون جنيه لشراء كينو نجم منتخب البرازيل المحترف بين صفوف "بيراميدز".

وشدد مسئولو بيراميدز أن الإبقاء على كينو جاء للحفاظ على قوة الفريق، واستمرار المنافسة على درع الدورى، فضلاً عن إثراء المسابقة بلاعبين عالميين.

وأحرز كينو هدف التعادل لبيراميدز فى مرمى الجونة،  بالمواجهة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدورى العام.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟ (10/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. إطلالة ساحرة لـ"إيفانكا ترامب" بالبيت الأبيض
» السم يهدد حياة فنانة شهيرة
» بدافع الانتقام... سائق يدهس 55 شخصا في الصين
» "تريزيجيه" يخسر جائزة أفضل لاعب
» تقرير مسرب يكشف تحرش قساوسة بآلاف الأطفال
» "أبل" تكشف النقاب عن أحدث أجهزتها
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام «الطلائع»
» لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب بالجيزة
» تعرف على حكام ختام مباريات الجولة السادسة
» تعرف علي حالة الطقس اليوم
» كشف بحثي يمثل أملًا كبيرًا لمرضى الاكتئاب

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية