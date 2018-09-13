عاطلان يقتلان مسنًا أمام عائلته بالشرقية

13 سبتمبر 2018 - 10:24 ص

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة على يد شقيقين بمدينة بلبيس بالشرقية وقررت النيابة التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام.

وردت معلومات للواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية، يفيد بوصول خطاب محمود خطاب محمد 68 سنة بالمعاش ويعمل سائق جثة هامدة بجرح نافذ من الجهة اليمنى من البطن.

وكشفت التحريات عن قيام كل من "أحمد أشرف شعبان أمين جمعة" 21 سنة عاطل وشقيقه "فارس" 19 سنة، بارتكاب الواقعة، إثر قيام المجنى عليه بدخول السيارة الجراج، ووقوف المتهمين أمام الجراج بدراجة بخارية، وطالبهما المجنى عليه، بالابتعاد عن الجراج لدخول السيارة، فقام المتهمان بالتعدى عليه بالضرب وإهانته أمام زوجته وأبنائه، وقام أحدهما بإصابته بطعنة نافذة بالجانب الأيمن من البطن، ثم قام بأعمال بلطجة بشارع المنشية وإصابة آخرين تدخلوا للدفاع عن المجنى عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما وبحوزتهما السلاح المستخدم فى الواقعة، وتبين أن المتهمين من أفراد عائلة إجرامية.