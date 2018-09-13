» بدافع الانتقام... سائق يدهس 55 شخصا في الصين

13 سبتمبر 2018 - 10:27 ص

قالت حكومة مدينة هينج يانج في جنوب الصين الخميس إن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 44 آخرون بعدما اقتحمت سيارة ساحة مكتظة وهاجم السائق الناس بسكين ومجرفة سعيا “للانتقام” من المجتمع بسبب إدانات جنائية سابقة "حسب القدس العربي".

وقالت حكومة المدينة الواقعة بإقليم هونان في بيان إن الحادث وقع في منطقة ميشوي التابعة للمدينة مساء الأربعاء.

وذكر البيان أن السائق، الذي لم تؤكد الحكومة إن كان رجلا أم امرأة، قاد السيارة وحده إلى الساحة ثم هاجم الناس بمجرفة وسكين.

وقالت الحكومة إن المهاجم له سجل جنائي كبير يتضمن إدانات بتجارة المخدرات والسرقة والاعتداء على آخرين وهو ما جعله يضمر رغبة في “الانتقام من المجتمع”.

وأضافت أنه اعتقل دون أن تذكر تفاصيل.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام رسمية عدة جثث على الأرض. وقالت الحكومة في البداية إن ثلاثة أشخاص قتلوا لكنها رفعت عدد الوفيات في بيانات لاحقة.

ولم يرد ما يشير إلى أن الحادث له صلة بالإرهاب.