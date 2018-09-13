» "تريزيجيه" يخسر جائزة أفضل لاعب

13 سبتمبر 2018 - 10:30 ص

خسر اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف فريق قاسم باشا التركي جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي.

يأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد التركي خلال الحفل الذي أقيم أمس، عن فوز الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم فريق جالطة سراي بالجائزة.

وكان "تريزيجيه" ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري عن الموسم الماضي، بتسجيله 13 هدفا مع قاسم باشا الموسم الماضي، وكان أبرز نجوم الفريق، وحصل على جائزة نجم الأسبوع في الدوري التركي أكثر من مرة.

ولكن جوميز الذي سجل 28 هدفا في الموسم الماضي، تفوق عليه وحصد اللقب.

الجدير بالذكر أن الجائزة كان يتنافس عليها كل من، جاري رودريجيز لاعب خط وسط فريق جالطا سراي، وزميليه بالفريق إيميري أكباب، والفرنسي بافيتيمبي جوميس، والمهاجم الدولي التركي بوراك يلماز، لاعب فريق طرابزون سبور