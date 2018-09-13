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مصرع رئيس أمن الموانئ بمطروح في حادث

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أحمد الشربينى

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لفظ عقيد شرطة رئيس أمن الموانئ بمديرية أمن مطروح أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب آخران في حادث تصادم بالطريق الصحراوى مدخل العلمين بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام الكيلو 8 مدخل طريق العلمين بدائرة المركز.

وتبين تصادم سيارة ملاكى بأخرى نصف نقل بمدخل طريق العلمين بالطريق الصحراوية أمام الكيلو 8 بدائرة مركز وادى النطرون.

أسفر الحادث عن مصرع سعيد م م 56 سنة عقيد شرطة رئيس أمن الموانئ بمديرية أمن مطروح وإصابة محمد س ا بكسر بالعمود الفقرى وكدمات وسحجات ومحمد ح ا 49 سنة بكدمات وسحجات.

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