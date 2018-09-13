  • الخميس 13 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:38 م
بحث متقدم
زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي : أنت اتحبست جنائي"

زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي: "أنت اتحبست جنائي"

صلاح

"صلاح" يزين قائمة التشكيلة المثالية "FIFA 18"

خطيبة طالب الرحاب

مفاجأة.. خطيبة قتيل الرحاب عذراء

حريق خط الغاز

بالفيديو.. لحظة انفجار خط الغاز بشبرا الخيمة

تدريب

البحرية المصرية والباكستانية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط

ابراهيم

"إبراهيم" عن مبادرة التصالح: مسئولون مؤمنون بها

السعيد

شرط "أجيرى" لمشاركة "السعيد" مع الفراعنة

نبوءة سيد قطب بوصول "محفوظ" إلي العالمية

نبوءة سيد قطب بوصول "محفوظ" إلى العالمية

ارشيف

«تركى آل الشيخ» يستغيث بـ «السيسى»

بكري يهاجم المرزوقي ويسبه بـ "لفظ خارج"

بكري يهاجم المرزوقي ويسبه بـ "لفظ خارج"

«الطلائع» يسعى لإيقاف قطار انتصارات الزمالك

الرياضة

طلائع الجيش
طلائع الجيش

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

انفصال عربتي قطار دون إصابات في الإسكندرية

#

مدرب القادسية: نسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك

#

أعضاء بالنادي احتفلوا بهدف الأهلي في مرمانا .. سنعاقبهم

#

"العالم العربي بقى تحت الوصاية زي نادي الزمالك"

يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش، فى التاسعة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط، ويسعى لاستمرار نتائجه الجيدة بالدورى خاصة أنه حقق فوزا برباعية على إنبي الجولة الماضية. 

أما طلائع الجيش يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الـ14 برصيد 5 نقاط ويعد في موقف صعب حيثُ فاز مباراة وتعادل اثنين وخسر مباراتين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟ (10/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. إطلالة ساحرة لـ"إيفانكا ترامب" بالبيت الأبيض
» السم يهدد حياة فنانة شهيرة
» بدافع الانتقام... سائق يدهس 55 شخصا في الصين
» "تريزيجيه" يخسر جائزة أفضل لاعب
» تقرير مسرب يكشف تحرش قساوسة بآلاف الأطفال
» "أبل" تكشف النقاب عن أحدث أجهزتها
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام «الطلائع»
» لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب بالجيزة
» تعرف على حكام ختام مباريات الجولة السادسة
» تعرف علي حالة الطقس اليوم
» كشف بحثي يمثل أملًا كبيرًا لمرضى الاكتئاب

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية