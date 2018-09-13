«الطلائع» يسعى لإيقاف قطار انتصارات الزمالك

13 سبتمبر 2018 - 10:35 ص

يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش، فى التاسعة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط، ويسعى لاستمرار نتائجه الجيدة بالدورى خاصة أنه حقق فوزا برباعية على إنبي الجولة الماضية.

أما طلائع الجيش يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الـ14 برصيد 5 نقاط ويعد في موقف صعب حيثُ فاز مباراة وتعادل اثنين وخسر مباراتين.