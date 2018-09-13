تجديد حبس برازيلى وزوجته لتهريب كوكايين داخل البلاد

13 سبتمبر 2018 - 10:41 ص

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس برازيلى وزوجته، لمدة 15 لاتهامهما بمحاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين أثناء دخولهما البلاد.

وكانت نيابة شرق القاهرة، أمرت بحبس متهمين ألقى القبض عليهم أثناء محاولتهما إدخال كمية من مخدر الكوكايين إلى داخل البلاد، عن طريق مطار القاهرة،وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

وخلال التحقيقات قررت النيابة مترجم من السفارة، وكذلك مسئول لحضور التحقيقات معهم، كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة التي ضبط بحوزته راكبين قادمين من دولة البرازيل للمعمل الكيماوي للتحليل واعدد تقرير بها.