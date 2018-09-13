الحكومة ترفع التعريفات الجمركية لـ60% على هذه السلع

13 سبتمبر 2018 - 10:48 ص

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مرسومًا جديدًا ينص على رفع التعريفات الجمركية على مئات من السلع المستوردة بنسبة 60%، لافتة إلى أن هذه الزيادة تعتبر الثانية في أقل من ثلاث سنوات، مؤكدة أن هذه التعريفة تصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر زيادة الرسوم الجمركية على مئات من المنتجات المستوردة، في المرة الثانية في أقل من ثلاث سنوات.

وبدورها، نشرت الجريدة الرسمية مرسوم الرئيس "السيسي"، أمس الأربعاء، مع قائمة طويلة تضم أكثر من 5791 صنفًا، 23% منها تشمل الآلات والمعدات التي تستوردها المؤسسات السياحية وعصائر الفاكهة وحليب الأطفال، وتتراوح التعريفة من 20 إلى 60%.

ومن جهته، أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريحات صحفية، كل ما يخص التعريفة الجمركية الجديدة، مشددًا أن أدوية الأمراض المستعصية أو المزمنة معفاة من الجمارك.

وقال "معيط"، في تصريحاته، بأن التعريفة الجديدة التي بدأ سريانها اعتبارًا من الأربعاء، في جميع المنافذ الجمركية بمصر تأتي أيضًا في إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء على أي تشوهات جمركية إلى جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفي بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.

وتابع: "إلى جانب استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في إعفاء عدد من السلع الإستراتيجية على رأسها الأدوية".

وأضاف: "إن التعريفة الجمركية شملت 5791 بندًا منها 3495 بندًا تعريفيًا أي نحو 60% من الإجمالي، وتتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية وسلع إستراتيجية وكلها تمس المواطنين ولذلك لم تشهد أي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها وهذا يستهدف أيضًا تشجيع الصناعات الوطنية، مضيفًا: "نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية".

وأكد وزير المالية، أن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولي في أكثر من 275 بندًا جديدًا لتتماشي مع المطبق عالميًا وهو الأمر الذي يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية.

واختتمت الصحيفة، تقريرها، بأن هذه الإجراءات جاءت في الوقت الذي بدأت فيه مصر، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بعد تولي الرئيس السيسي مهام منصبه في عام 2014.

وخفضت الحكومة الدعم وفرضت ضريبة القيمة المضافة وسمحت بتخفيض قيمة العملة من أجل استلام قرض الإنقاذ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.