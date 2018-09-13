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البحرية المصرية والباكستانية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط

الحياة السياسية

تدريب
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محمد الخرو

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القوات المسلحة

البحرية

تدريب

السفينة الحربية

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والباكستانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق البحر الأبيض المتوسط وذلك خلال زيارة السفينة الحربية الباكستانية (SAIF PNS ) إلى جمهورية مصر العربية.

تضمن التدريب تنفيذ تشكيلات إبحار، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على تبادل وإقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية المشاركة للجانبين وتنفيذ تمارين المواصلات الإشارية نهاراً وليلاً.

يهدف التدريب إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة بما يدعم جهود تحقيق الإستقرار والأمن البحرى بالمنطقة.

وعلى هامش فعاليات التدريب قـام قائد السفينة وعدد من أفراد الطاقم والملحق العسكرى الباكستانى بوضع إكليـل مـن الزهور على قبـر الجندى المجهول بالإسكندرية.


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