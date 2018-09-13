  • الخميس 13 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:38 م
بحث متقدم
زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي : أنت اتحبست جنائي"

زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي: "أنت اتحبست جنائي"

صلاح

"صلاح" يزين قائمة التشكيلة المثالية "FIFA 18"

خطيبة طالب الرحاب

مفاجأة.. خطيبة قتيل الرحاب عذراء

حريق خط الغاز

بالفيديو.. لحظة انفجار خط الغاز بشبرا الخيمة

تدريب

البحرية المصرية والباكستانية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط

ابراهيم

"إبراهيم" عن مبادرة التصالح: مسئولون مؤمنون بها

السعيد

شرط "أجيرى" لمشاركة "السعيد" مع الفراعنة

نبوءة سيد قطب بوصول "محفوظ" إلي العالمية

نبوءة سيد قطب بوصول "محفوظ" إلى العالمية

ارشيف

«تركى آل الشيخ» يستغيث بـ «السيسى»

بكري يهاجم المرزوقي ويسبه بـ "لفظ خارج"

بكري يهاجم المرزوقي ويسبه بـ "لفظ خارج"

السجن 10 سنوات لرئيس السلفادور السابق بتهم فساد

عرب وعالم

رئيس السلفادور السابق إلياس أنطونيو
رئيس السلفادور السابق إلياس أنطونيو

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"النقض" تؤجل طعون الإعدام والمؤبد لقتلة النائب العام

#

براءة متهمين بأحداث عنف كرداسة

#

فرمانات أخته تفسد حياتنا!

#

قاذف «بوش» بالحذاء يترشح للرئاسة

الفساد

تهم

سجن

رئيس السلفادور

حكمت محكمة في السلفادور، على الرئيس السابق، إلياس أنطونيو ساكا، بالسجن لمدة 10 سنوات وبإعادة مبلغ 260 مليون دولار من أصل 301 مليون تم اختلاسها خلال سنوات حكمه التي استمرت من 2004 حتى 2009.

وفي جلسة النطق بالحكم، أمس الأربعاء، مثُل الرئيس السابق أمام المحكمة في العاصمة سان سالفادور موقوفاً مع ستة متهمين آخرين كانوا مساعدين له، وبما أنه قضى في السجن حتى الآن عامين فإن العقوبة الصادرة بحقّه تعني أنّه ما زال يتعين عليه البقاء خلف القضبان ثماني سنوات أخرى.

ودانت المحكمة الرئيس السابق بجرمي “اختلاس أموال عامة وتبييض أموال”، بحسب ما اعلنت النيابة العامة في تغريدة على تويتر.

وأكدت النيابة العامة أنها المرة الاولى التي تتم فيها “إدانة رئيس سابق بتهم فساد”.

المرة الاولى التي تتم فيها “إدانة رئيس سابق بتهم فساد”

وتصل العقوبة على الجرائم التي اتهم بها ساكا الى السجن لمدة 25 عاماً لكن الرئيس السابق وافق على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة عنه.

وحكمت المحكمة كذلك على إيلمر شارليكس، السكرتير السابق لساكا، بالسجن لمدة 10 سنوات وبإعادة مبلغ 15 مليون دولار.

أما المتهمون الآخرون، وهم وزير الاتصالات السابق خوليو رانك والرئيس السابق لشركة المياه العامة سيزار فونيس والمدير المالي السابق لديوان الرئاسة فرانسيسكو أرتياغا والمسؤول السابق في وزارة المالية خورخي هيريرا، فقد حكمت المحكمة على كل منهم بالسجن لمدة خمس سنوات.

وأقر جميع المتهمين بالتهم الموجّهة إليهم مقابل صدور أحكام مخففة عليهم، باستثناء بابلو غوميز، المحاسب السابق لإيلمر شارليكس والذي حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 16 عامًا وبدفع 5 ملايين دولار كتعويض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف روض الجنرالات وأخضعهم لسلطة الشعب ؟ (10/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. إطلالة ساحرة لـ"إيفانكا ترامب" بالبيت الأبيض
» السم يهدد حياة فنانة شهيرة
» بدافع الانتقام... سائق يدهس 55 شخصا في الصين
» "تريزيجيه" يخسر جائزة أفضل لاعب
» تقرير مسرب يكشف تحرش قساوسة بآلاف الأطفال
» "أبل" تكشف النقاب عن أحدث أجهزتها
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام «الطلائع»
» لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب بالجيزة
» تعرف على حكام ختام مباريات الجولة السادسة
» تعرف علي حالة الطقس اليوم
» كشف بحثي يمثل أملًا كبيرًا لمرضى الاكتئاب

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية