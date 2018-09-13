أختى رأت أننى أمرض وأموت

13 سبتمبر 2018 - 11:07 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختي رأت أنني أمرض مرضين ثم أموت. سني 34 عاماً متزوجة ومعى طفلان. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المرض للمتزوجة يدل على مدى الإخلاص والوفاء وحب الزوج، والمرض لك قد يدل على صحة البدن وقوته.

وقد يكون المرض تحسن الأحوال المادية أو الأجتماعية وإن كنت حاملاً فالمرض يدل على الولادة السهلة الميسرة، وإذا كنت تعانى من أزمات في حياتك الواقعية فالمرض يدل على الفرج وخروجك من هذه الأزمات ويدل على ذهاب الهم والغم.

وقد يدل المرض على الرياء والنفاق فى تعامل الآخرين معك. وأحيانًا يدل المرض على الشك في بعض الأمور أو الأشخاص. أما كونك تموتين بعد مرضين فى انتظارك فهذا يدل على السعادة التي تكون في انتظارك ولكن ربما تكون بعد أزمة تمرين بها. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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