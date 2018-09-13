"صلاح" يزين قائمة التشكيلة المثالية "FIFA 18"

13 سبتمبر 2018 - 11:17 ص

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التشكيلة المثالية للعبة "FIFA 18"، فى الأسبوع الحالى، حيث جاء اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزى ضمن التشكيلة.

وكان الأسبوع الجارى، قد شهد تألق محمد صلاح مع المنتخب المصرى، وتسجيله هدفين يوم السبت الماضى فى مرمى النيجر فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، فى اللقاء الذى انتهى بفوز الفراعنة بسداسية.

وجاء التشكيل المثالى كالآتى:

حراسة المرمى: الفونس أريولا (فرنسا)

خط الدفاع: الابا (النمسا) - بيبى (البرتغال) - شار (سويسرا)

خط الوسط: إريكسين (الدنمارك) - ساؤول (إسبانيا) - بيرسيتش (كرواتيا) - لو سيلسو (الأرجنتين)

خط الهجوم: محمد صلاح (مصر) - جاريث بيل (ويلز) - باتشواى (بلجيكا)