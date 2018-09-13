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فى ذكرى أوسلو

زوجة عرفات تكشف سبب وفاته

عرب وعالم

سها عرفات
سها عرفات

عمرو محمد

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كشفت سها عرفات زوجة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، سر مقتله في ذكرى اتفاقية أوسلو للسلام.

وذكرت صحيفة غزة الآن عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" على لسان سها عرفات: "أن عرفات قال إنه تعرض لخديعة كبرى في أوسلو، وانه كان يخطط لتصحيح الخطأ لكنهم قتلوه".

يذكر أن الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات كان قد توفي في  11 نوفمبر 2004، وقال الأطباء الفرنسيون إن الوفاة كنت نتيجة نزيف دماغي ولكن الكثيرين قالوا أنه اُغتِيل علي يد الموساد الإسرائيلي.      

وتعد اتفاقية أوسلو والتي كانت بين الحكومة الفلسطينية بقياده "عرفات" وبين حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تضمنت بعض الاتفاقات وفي مقدمتها بداية ما يعرف حاليًا بعمليات السلام بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني.

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