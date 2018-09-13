مفاجأة.. خطيبة قتيل الرحاب عذراء

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تقرير الطب الشرعي حبيبة

قتل طالب فى شقة بالرحاب

أكد مصدر مطلع أن تقرير الطب الشرعي للمتهمة حبيبة خطيبة قتيل الرحاب أثبت عذريتها، بعد ادعائها لاعتداء جنسي على يد المجني عليه.

كانت نيابة القاهرة الجديدة، أمرت بحبس حبيبة أشرف خطيبة طالب الرحاب بسام أسامة، و5 آخرين 4 أيام، على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

واعترفت المتهمة "حبيبة"، أمام سراي النيابة فى التحقيقات باستدراجها للمجني عليه واشتراكها مع والدها في حضوره للمنزل، وأنكرت علمها أو اشتراكها في واقعة القتل، لتتبرأ من والدها فى قتل المجنى عليه، مستطردة: "معرفش إن أبويا ناوى يقتل بسام".

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