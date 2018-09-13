مفاجأة عن عمل التحاق المصرى بجامعة 6 أكتوبر

13 سبتمبر 2018 - 11:44 ص

كشف الدكتور إسماعيل إبراهيم، المشرف على قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، كذب الفنانة الاستعراضية سما المصري بشأن تقدمها بطلب لإدارة الكلية لالتحاقها بهيئة التدريس.

وقال "إبراهيم" في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، إن سما المصري لم تقدم طلبًا للعمل كمعيدة أو كعضو بهيئة التدريس لأنها تعلم أن شروط هذه الوظيفة لا تتوافر فيها.

وأضاف "إبراهيم"، أن عميد كلية الإعلام تفاجأ بأن سما المصري تريد أن تلتحق بالدراسات العليا ولكنه أخبرها بأن الشروط لا تنطبق عليها، مشيرًا إلى أنها قامت بعد ذلك بالتقاط عدة صور لها داخل الكلية حتى تساعدها في كذبتها.

وأوضح "إبراهيم"، أن سما المصري توجهت لكلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر لتنفذ مخطط كتب لها وتم إعداده وإخراجه من قبل جهة لا نعرفها، لافتًا إلى أن الفنانة الاستعراضية دخلت الكلية على أساس أنها ولي أمر طالب أو طالبة واستقبلها عميد الكلية على هذا الأساس.

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