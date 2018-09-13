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شاهد.. إطلالة ساحرة لـ"إيفانكا ترامب" بالبيت الأبيض

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ايفانكا ترامب
ايفانكا ترامب

محمد الخرو

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ظهرت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إيفانكا" بإطلالة جديدة من تصميم أليكس روث خلال عشاء رسمي في البيت الأبيض.

وقد ظهرت إيفانكا بفستان باللون الرمادي الهادئ، والمصنوع من الدانتيل الذي يتميز ببعض التطريزات بالأشجار، ويتخلله بعض القماش باللون الروز.

وقد اختارت إيفانكا شعرها منسدلاً بشكل انسيابي على اكتافها، وهو ما تلائم بشكل كبير مع إطلالتها، وقد وضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج حيث ابرزت جمال عينيها، بالإضافة إلى وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها:





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