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رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بنزع السلاح النووي

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رئيس كوريا الجنوبية
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وكالات- الدويني فولي

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السلاح النووى

الجنوبية

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نزع


قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اليوم الخميس، إن ‏إعادة بدء عملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية سيكون هدفًا رئيسيًا في قمته المقبلة مع ‏زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون‎.‎

وأضاف مون، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية: "لا يوجد لدي ‏وجهة نظر متشائمة حيال الوضع الراهن، رغم أن المفاوضات على مستوى العمل قد تكون ‏بطيئة، إلا أن زعيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يكرران مرارًا تأكيدهما على ثقتهما في ‏بعضهما البعض‎"‎.

وأشار مون إلى أن أحد أهداف زيارة كوريا الشمالية هو مواصلة تطوير العلاقات بين الكوريتين، ‏والهدف الآخر هو تعزيز الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الذي يرمي إلى نزع ‏السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية‎.‎


وجاءت تصريحات مون خلال اجتماع عقده مع مجموعة من المستشارين الخاصين في مكتب ‏رئاسة كوريا الجنوبية قبل خمسة أيام من بدء الرئيس الكوري الجنوبي زيارته لبيونج يانج، التي ‏تستغرق ثلاثة أيام لحضور القمة الثالثة مع زعيم كوريا الشمالية‎.‎

وتأتي زيارة مون المقررة لكوريا الشمالية تزامنًا مع تعطل محادثات نزع السلاح النووي بين ‏كوريا الشمالية والولايات المتحدة رغم التوصل لاتفاق لنزع السلاح النووي بين البلدين في ‏اجتماع عقد في سنغافورة 12 يونيو الماضي‎.‎

ولفت الرئيس الكوري الجنوبي، في إشارة إلى تصريح كيم الأخير بأن بلاده فككت مواقع اختبار ‏المحركات النووية والصاروخية الوحيدة لديها، إلى أن كوريا الشمالية تعهدت بنزع السلاح ‏النووي بشكل كامل كما اتخذت مختلف التدابير العملية في هذا الصدد وتعهدت بعدم إجراء أي ‏اختبارات صاروخية أو نووية إضافية، وامتنعت عن إجراء أي عمل استفزازي منذ نوفمبر من ‏العام الماضي‎.‎

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