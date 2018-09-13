رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بنزع السلاح النووي

13 سبتمبر 2018 - 11:55 ص



قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اليوم الخميس، إن ‏إعادة بدء عملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية سيكون هدفًا رئيسيًا في قمته المقبلة مع ‏زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون‎.‎



وأضاف مون، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية: "لا يوجد لدي ‏وجهة نظر متشائمة حيال الوضع الراهن، رغم أن المفاوضات على مستوى العمل قد تكون ‏بطيئة، إلا أن زعيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يكرران مرارًا تأكيدهما على ثقتهما في ‏بعضهما البعض‎"‎.



وأشار مون إلى أن أحد أهداف زيارة كوريا الشمالية هو مواصلة تطوير العلاقات بين الكوريتين، ‏والهدف الآخر هو تعزيز الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الذي يرمي إلى نزع ‏السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية‎.‎





وجاءت تصريحات مون خلال اجتماع عقده مع مجموعة من المستشارين الخاصين في مكتب ‏رئاسة كوريا الجنوبية قبل خمسة أيام من بدء الرئيس الكوري الجنوبي زيارته لبيونج يانج، التي ‏تستغرق ثلاثة أيام لحضور القمة الثالثة مع زعيم كوريا الشمالية‎.‎



وتأتي زيارة مون المقررة لكوريا الشمالية تزامنًا مع تعطل محادثات نزع السلاح النووي بين ‏كوريا الشمالية والولايات المتحدة رغم التوصل لاتفاق لنزع السلاح النووي بين البلدين في ‏اجتماع عقد في سنغافورة 12 يونيو الماضي‎.‎



ولفت الرئيس الكوري الجنوبي، في إشارة إلى تصريح كيم الأخير بأن بلاده فككت مواقع اختبار ‏المحركات النووية والصاروخية الوحيدة لديها، إلى أن كوريا الشمالية تعهدت بنزع السلاح ‏النووي بشكل كامل كما اتخذت مختلف التدابير العملية في هذا الصدد وتعهدت بعدم إجراء أي ‏اختبارات صاروخية أو نووية إضافية، وامتنعت عن إجراء أي عمل استفزازي منذ نوفمبر من ‏العام الماضي‎.‎