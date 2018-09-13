رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بنزع السلاح النووي

وكالات- الدويني فولي
قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اليوم الخميس، إن إعادة بدء عملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية سيكون هدفًا رئيسيًا في قمته المقبلة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون.
وأضاف مون، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية: "لا يوجد لدي وجهة نظر متشائمة حيال الوضع الراهن، رغم أن المفاوضات على مستوى العمل قد تكون بطيئة، إلا أن زعيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يكرران مرارًا تأكيدهما على ثقتهما في بعضهما البعض".
وأشار مون إلى أن أحد أهداف زيارة كوريا الشمالية هو مواصلة تطوير العلاقات بين الكوريتين، والهدف الآخر هو تعزيز الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الذي يرمي إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وجاءت تصريحات مون خلال اجتماع عقده مع مجموعة من المستشارين الخاصين في مكتب رئاسة كوريا الجنوبية قبل خمسة أيام من بدء الرئيس الكوري الجنوبي زيارته لبيونج يانج، التي تستغرق ثلاثة أيام لحضور القمة الثالثة مع زعيم كوريا الشمالية.
وتأتي زيارة مون المقررة لكوريا الشمالية تزامنًا مع تعطل محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة رغم التوصل لاتفاق لنزع السلاح النووي بين البلدين في اجتماع عقد في سنغافورة 12 يونيو الماضي.
ولفت الرئيس الكوري الجنوبي، في إشارة إلى تصريح كيم الأخير بأن بلاده فككت مواقع اختبار المحركات النووية والصاروخية الوحيدة لديها، إلى أن كوريا الشمالية تعهدت بنزع السلاح النووي بشكل كامل كما اتخذت مختلف التدابير العملية في هذا الصدد وتعهدت بعدم إجراء أي اختبارات صاروخية أو نووية إضافية، وامتنعت عن إجراء أي عمل استفزازي منذ نوفمبر من العام الماضي.
عصر03:27 م
فجر
04:18
شروق
05:43
ظهر
11:56
عصر
15:27
مغرب
18:08
عشاء
19:38