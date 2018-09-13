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زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي : أنت اتحبست جنائي"

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نبيل نعيم

زعيم الجماعة الإسلامية

عاصم عبد الماجد

أسامة حافظ

بياع فراخ

قال المهندس أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن ادعاءات القيادي الجهادي نبيل نعيم على المهندس عاصم عبد الماجد ليست صحيحة، مؤكدًا أن نعيم لم يتلق أي تعليم أزهري، كما يدعي، بل هو حاصل علي بكالوريوس تربية رياضية.

كان حساب أبو شريف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهو حساب يهتم بيوميات ومناسبات الجماعة الإسلامية قد نشر تصريحات على لسان حافظ يرد فيها على القيادي الجهادي نبيل نعيم، والذي اتهم عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية بأنه "بياع فراخ".

وأضاف حافظ في رده أن نبيل نعيم يقول إن الشيخ عاصم عبد الماجد بياع فراخ في مقطع فيديو على يوتيوب، مؤكدًا أن عبد الماجد حاصل علي بكالوريوس هندسة، وإجازة معهد القراءات بسنواتها الثمانية وقراءاتها العشر.

 وتابع: أنه التحق بعد ذلك بكلية القرآن وانشغل عن استكمال الدراسة فيها لبعد السفر وطول المسافة بين المنيا وطنطا مقر الكلية.

 أما محل الفراخ فهو مشروع أنشأه عبد الماجد يعمل به أحد الإخوة ليتكسب منه.

وأشار حافظ إلي أن نبيل نعيم لم يحصل علي تعليم أزهري كما يقول، وإنما حصل علي بكالوريوس تربية رياضية ثم قبض عليه في أوائل السبعينيات في قضية جنائية، حيث  تعرف علي عناصر الفنية العسكرية قبل خروجه ثم قبض عليه في قضية تفجير كنيسة المسرة وبقي في السجن حيث حصل علي ليسانس دار العلوم.

من جانبهم اتهم أعضاء الجماعة الإسلامية نعيم بأنه عميل للأجهزة الأمنية، حيث قال حساب الشيخ رأفت: "أشهد بالله العظيم أنه مخبر ومرشد أمن دوله وكان يمكث فى مستشفى ليمان طره من يريده أن يمكث ومن لا يريده نبيل نعيم يمشى من المستشفى فورًا ههههههههههه يعنى بالعربي كده كان هو نبيل نعيم مأمور سجن ليمان طره".

بينما قال حساب الشيخ ياسين الصعيدي: "بائع الفراخ أفضل من الذي باع دينه".

فيما طالب حساب أبو عاصم إسكندرية عاصم  حافظ قائلاً: "أستاذنا الحبيب.م أسامة حافظ.. كنت أتمنى أن يكون الرد من أى أخ في الصف الرابع أو الخامس في الجماعة، حتى لا نصنع له قيمة، اسأل أى أخ صادق من إخوة الجهاد يقول لك أنه حرامى ومرشد وكذاب.. كل من عايشه فى السجن يعلم ذلك".

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