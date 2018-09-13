سما المصري تسخر من الأسطورة.. تعرف على السبب

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سخرت الراقصة الاستعراضية سما المصري من الفنان محمد رمضان بسبب تهنئته للمسيحيين بمناسبة العام الهجري الجديد من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه رمضان، تهنئة خاصة للمسيحيين خلال الفيديو،  وهو ما دفع سما المصري للسخرية منه، حيث أعادت نشر مقطع الفيديو على حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها بقولها: "إنتوا سامعين اللي أنا سامعاه.. نمبر وان بيهنئ المسيحيين بالسنة الهجرية.. آه والله حتي اسمعوا كويس بيقول وإخوتنا المسيحيين بمناسبة السنة الهجرية".

وأضافت ساخرة: "هو تقريبًا الفنان كان مشغول بالسيارة الشيخة اللي راكبها عشان الشباب يتحسر على مستقبله والأسلاك عنده دخلت علي بعض والنبي يا فنان عايزينك تهنئ المسلمين بقى بالسنة القبطية وحدة وطنية وكده.. بصراحة دماغه عاليه نمبر وان علي حق".

كان محمد رمضان، قد قال في مقطع الفيديو الذي نشره بمناسبة العام الهجري الجديد: "كل عام والأمة العربية والإسلامية بخير وبصحة وسلامة وإخوتنا المسيحيين طيبين بمناسبة رأس السنة الهجرية".

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