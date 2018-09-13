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ماليزيا تعرب عن قلقها من موقف أمريكا الأخير تجاه فلسطين

عرب وعالم

وزير الخارجية الماليزي
وزير الخارجية الماليزي

وكالات- الدويني فولي

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أعربت ماليزيا عن قلقها واستنكارها من موقف الولايات ‏المتحدة الجديد تجاه فلسطين، ووقف المساعدات التي كانت تقدم لمساعدة اللاجئين والمرضي وفقًا لوكالة انباء الشرق الاوسط.

وأفادت وزارة الخارجية الماليزية في بيان اليوم الخميس بأن ماليزيا تعرب عن ثقتها من أن الموقف ‏الأمريكي يتعارض مع الجهود المبذولة لإيجاد حل شامل ودائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.‏

وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية "برناما"، أن هذا الموقف سوف يفشل ويؤثر ‏على جهود المجتمع الدولي لضمان سلامة واستقرار المنطقة.‏

ووصفت ماليزيا تصرفات أمريكا بأنها انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني في نضاله حتى ‏إقامة دولته المستقلة، بحسب البيان.‏

وأوقفت الولايات المتحدة التمويل الذي كانت تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين ‏الفلسطينيين "الأونروا" أكثر من 200 مليون دولار أمريكي وأصدرت تعليمات بإغلاق مكتب ‏منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.‏

وحثت ماليزيا المجتمع الإسلامي على مواصلة إظهار التضامن مع الفلسطينيين، ودعت ماليزيا أيضًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع أشكال التدابير القانونية والسياسية ‏والدبلوماسية والاقتصادية لتحقيق السلام في المنطقة.‏


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