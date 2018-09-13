  • الخميس 13 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:10 م
بحث متقدم
كرم

أول صور وتصريح لوالدة ضحية "مذبحة الشروق"

قرية للنخبة حال اندلاع الحرب العالمية الثاثلة

قرية للنخبة حال اندلاع الحرب العالمية الثالثة

صالح جمعة

عودة صالح جمعة لصفوف الأهلى

صلاح

"صلاح" يزين قائمة التشكيلة المثالية "FIFA 18"

ماهر لخاشقجي : متتعبش نفسك مع الإخوان

ماهر لـ خاشقجي: متتعبش نفسك مع الإخوان

السعيد

شرط "أجيرى" لمشاركة "السعيد" مع الفراعنة

زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي : أنت اتحبست جنائي"

زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي: "أنت اتحبست جنائي"

خطيبة طالب الرحاب

مفاجأة.. خطيبة قتيل الرحاب عذراء

حريق خط الغاز

بالفيديو.. لحظة انفجار خط الغاز بشبرا الخيمة

تدريب

البحرية المصرية والباكستانية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط

ماهر لـ خاشقجي: متتعبش نفسك مع الإخوان

الحياة السياسية

ماهر لخاشقجي : متتعبش نفسك مع الإخوان
ماهر لخاشقجي : متتعبش نفسك مع الإخوان

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

خاشقجي: هذه نصيحتي للإخوان مع القادمين الجدد

#

الأمن الوطنى يواصل تحقيقاته مع مسئول مكتب الإخوان بالمنيا

#

هذا هو رأي «السيسي» في المصالحة مع الإخوان

#

لا للمصالحة مع الإخوان

جمال خاشقجي

الإخوان

احمد ماهر

دور المظلومية

القادمون الجدد

قال أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، إن جماعة الإخوان المسلمين يعشقون المظلومية، والعيش في دور الضحية.

وأضاف ماهر في تدوينة له على حسابه على "تويتر" خلال رده على الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي: "ولا هايسمعوك.. وهايعتبروا نصيحتك إهانة..  وهاتبدأ لجانهم في التخوين والتكفير والسب والبذاءة.. أعتقد إن مفيش فايدة فيهم، هم عاشقين لرواية المظلومية والعيش في دور الضحية دائمًا ولوم الآخرين علي أخطائهم, رغم إنهم هم اللي وصلوا نفسهم لكده".

وجاء رد خاشقجي حصل تغيير كبير، القادم أفضل إن شاء الله، لنتفائل ، حيث بادله ماهر الرد: "تحياتي لك".

جاء هذا عقب مطالبة خاشقجي للإخوان عبر تدوينة على حسابه على "تويتر": "ليت إخوان مصر يتوقفون عن العتب ويخرجون من الماضي ويبحثون عما يجمعهم مع القادمين الجدد لا ما يفرقهم".

يذكر أن خاشقجي خلال السنوات الماضية يجدد النصيحة لجماعة الإخوان، حيث طالب بجيل جديد يقود ويتصدر المشهد ينتمي إلى اليوم وليس للماضي، ولكن لا بد من المحاسبة أولاً، محاسبة من فشل وخسر معركة الحكم ثم معركة الاعتصام، نعم هذه قاعدة عملية مفيدة لأي حركة تريد أن تنتصر،  من يفشل يُبعد من القيادة.

كما طالب الإسلاميين بالتفكير خارج الصندوق ووضع آليات جديدة بدلاً من المكوث داخل السجون، والاكتفاء بسماع أناشيد سيد قطب "أخي أنت حر وراء السدود".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف حسم المعركة مع التنظيم الديني الخطير؟(11/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. منة عرفة تظهر بإطلالة جريئة
» إدوارد لـ"أبوشنب": "نفسى أجيب دبوس وأضربه فيكى"
» شاهد.. إطلالة ساحرة لـ"إيفانكا ترامب" بالبيت الأبيض
» السم يهدد حياة فنانة شهيرة
» بدافع الانتقام... سائق يدهس 55 شخصا في الصين
» "تريزيجيه" يخسر جائزة أفضل لاعب
» تقرير مسرب يكشف تحرش قساوسة بآلاف الأطفال
» "أبل" تكشف النقاب عن أحدث أجهزتها
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام «الطلائع»
» لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب بالجيزة
» تعرف على حكام ختام مباريات الجولة السادسة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية