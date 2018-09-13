ماهر لـ خاشقجي: متتعبش نفسك مع الإخوان

13 سبتمبر 2018 - 12:39 م

قال أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، إن جماعة الإخوان المسلمين يعشقون المظلومية، والعيش في دور الضحية.

وأضاف ماهر في تدوينة له على حسابه على "تويتر" خلال رده على الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي: "ولا هايسمعوك.. وهايعتبروا نصيحتك إهانة.. وهاتبدأ لجانهم في التخوين والتكفير والسب والبذاءة.. أعتقد إن مفيش فايدة فيهم، هم عاشقين لرواية المظلومية والعيش في دور الضحية دائمًا ولوم الآخرين علي أخطائهم, رغم إنهم هم اللي وصلوا نفسهم لكده".

وجاء رد خاشقجي حصل تغيير كبير، القادم أفضل إن شاء الله، لنتفائل ، حيث بادله ماهر الرد: "تحياتي لك".

جاء هذا عقب مطالبة خاشقجي للإخوان عبر تدوينة على حسابه على "تويتر": "ليت إخوان مصر يتوقفون عن العتب ويخرجون من الماضي ويبحثون عما يجمعهم مع القادمين الجدد لا ما يفرقهم".

يذكر أن خاشقجي خلال السنوات الماضية يجدد النصيحة لجماعة الإخوان، حيث طالب بجيل جديد يقود ويتصدر المشهد ينتمي إلى اليوم وليس للماضي، ولكن لا بد من المحاسبة أولاً، محاسبة من فشل وخسر معركة الحكم ثم معركة الاعتصام، نعم هذه قاعدة عملية مفيدة لأي حركة تريد أن تنتصر، من يفشل يُبعد من القيادة.

كما طالب الإسلاميين بالتفكير خارج الصندوق ووضع آليات جديدة بدلاً من المكوث داخل السجون، والاكتفاء بسماع أناشيد سيد قطب "أخي أنت حر وراء السدود".