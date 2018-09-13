  • الخميس 13 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:11 م
بحث متقدم
كرم

أول صور وتصريح لوالدة ضحية "مذبحة الشروق"

قرية للنخبة حال اندلاع الحرب العالمية الثاثلة

قرية للنخبة حال اندلاع الحرب العالمية الثالثة

صالح جمعة

عودة صالح جمعة لصفوف الأهلى

صلاح

"صلاح" يزين قائمة التشكيلة المثالية "FIFA 18"

ماهر لخاشقجي : متتعبش نفسك مع الإخوان

ماهر لـ خاشقجي: متتعبش نفسك مع الإخوان

السعيد

شرط "أجيرى" لمشاركة "السعيد" مع الفراعنة

زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي : أنت اتحبست جنائي"

زعيم الجماعة الإسلامية لقيادي جهادي: "أنت اتحبست جنائي"

خطيبة طالب الرحاب

مفاجأة.. خطيبة قتيل الرحاب عذراء

حريق خط الغاز

بالفيديو.. لحظة انفجار خط الغاز بشبرا الخيمة

تدريب

البحرية المصرية والباكستانية تنفذان تدريبا بالبحر المتوسط

تركيا تحذر من أزمة إنسانية في إدلب السورية

عرب وعالم

مقتل 6 مدنيين في قصف للنظام على إدلب
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة تحذّر من "أكبر خسائر بشرية" في القرن الـ21

#

«الأرصاد»: الصعيد أكثر المناطق المهددة بالسيول

#

«خاشقجي»: روسيا ستتخلى عن إيران في سوريا

#

سوري وطفلته يسيران في علب معدنية بعد بتر أقدامهم

حماية المستهلك

صدى البلد

مفيد فوزي

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أي عملية عسكرية على محافظة إدلب السورية، ستقود إلى كارثة في المنطقة التي تعاني بالأساس من مشاكل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أكار في مأدبة طعام مع سفراء بعض الدول بالعاصمة التركية أنقرة، في وقت متأخر الأربعاء.

وشدّد أكار على أن “إدلب على شفا أزمة جديدة، ونعمل مع روسيا وإيران وحلفائنا لإحلال السلام والاستقرار ومنع وقوع مأساة إنسانية”.

أكار: إدلب على شفا أزمة جديدة، ونعمل مع روسيا وإيران وحلفائنا لإحلال السلام والاستقرار ومنع وقوع مأساة إنسانية

وأشار إلى أن بلاده تحتضن أكثر من 3 ملايين سوري من جهة، وتكافح من جهة أخرى ضد تنظيمي “غولن” و”بي كا كا/ ب ي د” الإرهابيين.

وبيّن أن تركيا تحترم وحدة تراب وسياسة جميع جيرانها، وليس فقط سوريا والعراق، لكن لم ولن تسكت إزاء استهداف أراضيها من هذه البلدان.

وأوضح أن “بي كا كا” هي نفسها تنظيم “ي ب ك”، وهما عبارة عن تنظيم إرهابي واحد يتغذى من مصدر واحد.

وأضاف الوزير التركي: “في سوريا والعراق اسمه بي كا كا، أما عندما يعبر إلى سوريا يصبح ي ب ك”.

وأشاد بالإنجازات التي حققتها القوات المسلحة التركية في عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا.

كما شدّد على ضرورة إيجاد حلول سلمية للمشاكل في العالم.

وتابع: “بعض الدول تقول إنها سترد على استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن علينا أن نكون ضد قتل الناس بالأسلحة التقليدية أيضاً وليس فقط بالأسلحة الكيميائية”.

واعتبر أن الأمر الأهم هو فصل المتطرفين عن المعارضة المعتدلة في سوريا، وهذا يتطلب وقتاً.

وأردف: “قصف المنطقة لن يلحق الضرر فقط بالمدنيين أو تهجيرهم، وإنما يؤدي أيضاً إلى زيادة التطرف”


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف حسم المعركة مع التنظيم الديني الخطير؟(11/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. منة عرفة تظهر بإطلالة جريئة
» إدوارد لـ"أبوشنب": "نفسى أجيب دبوس وأضربه فيكى"
» شاهد.. إطلالة ساحرة لـ"إيفانكا ترامب" بالبيت الأبيض
» السم يهدد حياة فنانة شهيرة
» بدافع الانتقام... سائق يدهس 55 شخصا في الصين
» "تريزيجيه" يخسر جائزة أفضل لاعب
» تقرير مسرب يكشف تحرش قساوسة بآلاف الأطفال
» "أبل" تكشف النقاب عن أحدث أجهزتها
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام «الطلائع»
» لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب بالجيزة
» تعرف على حكام ختام مباريات الجولة السادسة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية