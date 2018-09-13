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"حماية المستهلك":

مفيد فوزى أول ضحية لهذه الشركات

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الإعلامي مفيد فوزي
الإعلامي مفيد فوزي

إيمان هاني

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أكد اللواء دكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن شركات الأجهزة المنزلية وغيرها ملزمة بتوفير خدمة ما بعد البيع، لافتًا إلى ضرورة توعية المواطن بعدم اللجوء إلى المراكز الوهمية لتقديم خدمات ما بعد البيع المنتشرة على الإنترنت بأرقام مختلفة.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الإعلامي مفيد فوزي، هو أول ضحايا مراكز الخدمات ما بعد البيع الوهمية، لذلك سيقوم الجهاز بتنظيم حملات مكثفة ضد هذه الشركات التي تعمل في الخفاء.

 وأشار إلى أن المواطن عليه أن يلجأ إلى التوكيل الرسمي بدلاً من التوكيلات الوهمية المنتشرة على الإنترنت.

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