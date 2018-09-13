قرية للنخبة حال اندلاع الحرب العالمية الثالثة

13 سبتمبر 2018 - 12:59 م

كشفت تقارير إعلامية، عن بلدة صغيرة طولها لا يتعدى كيلومترين، في القارة القطبية الجنوبية، يعتقد أنها ظهرت، بعد ذوبان الجليد.

وأضافت التقارير أن خبراء يعتقدون أن هذه المنطقة دفنت لسنوات، وأنها عبارة عن مأوى للنخبة، حال اندلاع الحرب العالمية الثالثة، بحسب "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وأشارت إلي أن المنطقة، تنخفض فيها درجات الحرارة إلى أكثر من (-90) درجة مئوية تحت الصفر، ويوجد فيها مهبطا للطائرات ومسارات للسيارات.

وقد حدث أول اكتشاف للمنطقة، من خلال عملية بحث في خرائط "جوجل"، أجراها شخص يطلق على نفسه لقب "مستودع المؤامرة".

وأضاف شخص، يزعم أنه محقق سابق في الاستخبارات الأمريكية: "نظرت إلى الإحداثيات وتتبعت كل المسارات، ووجدت أن أقرب مكان إلى هذه المنطقة، هو مركز نرويجي للأبحاث العلمية، يبعد بحوالي 200 ميل".

وأوضح أنه من المفترض أن هذا "الموقع المدفون" مخصص للأبحاث العلمية قائلاً: "ما وجدته في المكان، هو مدرج ومركز للعمليات".